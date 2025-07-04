В АТОР рассказали, как получить компенсацию за травму во время отдыха за рубежом

Семью российских туристов ударило током на пирсе отеля в Турции. В результате несовершеннолетний ребенок был доставлен в больницу. Что известно об инциденте и можно ли компенсировать средства на лечение в отпуске – в материале Москвы 24.

"Она не смогла сразу отцепить руку"

Фото: Москва 24[

Семью туристов из Подмосковья ударило током на пирсе в одном из отелей Турции. Как рассказала телеканалу Москва 24 пострадавшая Виктория Ситникова, она приехала в город Кемер вместе с мужем и несовершеннолетней дочерью 29 июня. Инцидент произошел в первый же вечер на курорте.

"Мы ходили по обычному пирсу отеля, который предназначен для отдыха, купания, прогулок. Море немного штормило, вода была и на пирсе, и на канатах, страхующих от падения в воду. Никаких табличек вроде "Осторожно, там нельзя не ходить" не было", – объяснила девушка.





Виктория Ситникова пострадавшая туристка из Турции Во время фото дочь прикоснулась к канату. Сначала ребенка ударило током, она не смогла сразу отцепить руку и упала в море с пирса. Внизу были камни, волны.

Когда Виктория и ее муж побежали спасать дочь, они тоже получили разряды после прикосновения к канату. По мнению туристки, причиной происшествия могли стать проблемы с проводкой, проведенной для освещения пирса. После ЧП работники гостиницы вызвали туристам скорую, а девочку вместе с родителями доставили в больницу.

"Там дочери провели небольшое обследование. Сказали, что сердце, легкие, кровь в порядке. И нас в тот же вечер отправили обратно в отель", – рассказала Виктория.





Виктория Ситникова пострадавшая туристка Мы с мужем чувствуем себя более-менее. Дочь больше пострадала, в том числе психологически: у нее еще присутствует тошнота, слабость, нет аппетита. Мы практически не выходим из номера.

Семья написала претензию к туроператору с просьбой вернуть деньги за испорченный отпуск. Пока, по словам девушки, представители компании предложили в виде компенсации бесплатный недельный тур осенью.

Кроме того, Виктория подала заявление в местную полицию. Она отметила, что 3 июля пирс огородили для проведения проверки.

Кто ответит за травму?

Фото: Москва 24

Пострадавшая семья из Подмосковья может получить компенсацию, теоретически – в размере стоимости тура. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Однако судебная практика по делам об ущербе, причинении вреда очень разнообразна и зависит от десятка факторов. Говорить точно, каким будет решение в конкретном случае, пока преждевременно", – уточнил эксперт.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Чтобы получить возмещение, путешественник может написать претензию только туроператору. Если происшествие случилось по вине отеля, компания сама будет разбираться с его представителями. Для туриста же исполнителем всех услуг по договору является туроператор.

Если предложенная туроператором компенсация не устраивает туриста, он может обратиться в российский суд. Для этого, по словам Ромашкина, на руках нужно иметь документы, подтверждающие факт посещения больницы, копию обращения к туроператору и все документы по туру.

Частично возместить можно и стоимость лечения в турецкой больнице, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

"Россияне сейчас не могут отправиться через туроператора в другую страну без страхового полиса – он включен в стоимость путевки. В случае ЧП отдыхающему бесплатно вызовут скорую, доставят в больницу (если он сам не в состоянии до нее добраться) и проведут осмотр. А вот дальнейшее лечение будет происходить за счет страховой или самого пострадавшего", – объяснил специалист.





Эдуард Шалоносов юрист по туризму Какую часть процедур покроет страховая, зависит от того, насколько расширенный полис приобрел турист. При этом, если отдыхающий пострадал не по своей вине, он может вернуть деньги за ту часть лечения, которую оплачивал самостоятельно.

Чтобы получить компенсацию за лечение, с претензией также нужно обращаться к туроператору, указал юрист.

При этом Шалоносов подчеркнул, что травмирующий инцидент, даже случившийся не по вине отдыхающего, не дает ему право изменить дату вылета и отправиться домой раньше бесплатно. Такая функция доступна, только если он получил недуг, несовместимый с дальнейшим продолжением отдыха. В остальных случаях завершить отпуск раньше можно только за свой счет, заключил эксперт.

