В АТОР рассказали, как получить компенсацию за травму во время отдыха за рубежом

Семью российских туристов ударило током на пирсе отеля в Турции. В результате несовершеннолетний ребенок был доставлен в больницу. Что известно об инциденте и можно ли компенсировать средства на лечение в отпуске – в материале Москвы 24.
"Она не смогла сразу отцепить руку"
Семью туристов из Подмосковья ударило током на пирсе в одном из отелей Турции. Как рассказала телеканалу Москва 24 пострадавшая Виктория Ситникова, она приехала в город Кемер вместе с мужем и несовершеннолетней дочерью 29 июня. Инцидент произошел в первый же вечер на курорте.
"Мы ходили по обычному пирсу отеля, который предназначен для отдыха, купания, прогулок. Море немного штормило, вода была и на пирсе, и на канатах, страхующих от падения в воду. Никаких табличек вроде "Осторожно, там нельзя не ходить" не было", – объяснила девушка.
Когда Виктория и ее муж побежали спасать дочь, они тоже получили разряды после прикосновения к канату. По мнению туристки, причиной происшествия могли стать проблемы с проводкой, проведенной для освещения пирса. После ЧП работники гостиницы вызвали туристам скорую, а девочку вместе с родителями доставили в больницу.
"Там дочери провели небольшое обследование. Сказали, что сердце, легкие, кровь в порядке. И нас в тот же вечер отправили обратно в отель", – рассказала Виктория.
Семья написала претензию к туроператору с просьбой вернуть деньги за испорченный отпуск. Пока, по словам девушки, представители компании предложили в виде компенсации бесплатный недельный тур осенью.
Кроме того, Виктория подала заявление в местную полицию. Она отметила, что 3 июля пирс огородили для проведения проверки.
Кто ответит за травму?
Пострадавшая семья из Подмосковья может получить компенсацию, теоретически – в размере стоимости тура. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Однако судебная практика по делам об ущербе, причинении вреда очень разнообразна и зависит от десятка факторов. Говорить точно, каким будет решение в конкретном случае, пока преждевременно", – уточнил эксперт.
Если предложенная туроператором компенсация не устраивает туриста, он может обратиться в российский суд. Для этого, по словам Ромашкина, на руках нужно иметь документы, подтверждающие факт посещения больницы, копию обращения к туроператору и все документы по туру.
Частично возместить можно и стоимость лечения в турецкой больнице, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
"Россияне сейчас не могут отправиться через туроператора в другую страну без страхового полиса – он включен в стоимость путевки. В случае ЧП отдыхающему бесплатно вызовут скорую, доставят в больницу (если он сам не в состоянии до нее добраться) и проведут осмотр. А вот дальнейшее лечение будет происходить за счет страховой или самого пострадавшего", – объяснил специалист.
Чтобы получить компенсацию за лечение, с претензией также нужно обращаться к туроператору, указал юрист.
При этом Шалоносов подчеркнул, что травмирующий инцидент, даже случившийся не по вине отдыхающего, не дает ему право изменить дату вылета и отправиться домой раньше бесплатно. Такая функция доступна, только если он получил недуг, несовместимый с дальнейшим продолжением отдыха. В остальных случаях завершить отпуск раньше можно только за свой счет, заключил эксперт.