Эксперт Горин: туристам не вернут деньги в случае отмены поездки из-за пожаров в Турции

Лесные пожары бушуют в Турции в течение нескольких дней. По данным российского посольства в Анкаре, огнем охвачены и несколько туристических регионов, в том числе Анталья и Измир. Подробнее о ситуации, а также о том, как она может отразиться на российских путешественниках, – в материале Москвы 24.

"Обстановка не туристическая"

Фото: AP Photo/Emre Tazegul

Лесные пожары бушуют на западе Турции в течение нескольких дней. Как сообщили в российском посольстве в Анкаре, очаги возгорания разного масштаба фиксировались на лесных и сельскохозяйственных территориях в провинциях Айдын, Балыкесир, Биледжик, Болу, Мерсин, Манисе, Сакарья и Чанаккале, а также в туристических Анталье и Измире. Чрезвычайная ситуация с пожарами возникла на фоне рекордно высоких температур, значительно превышающих климатическую норму, уточнили в ведомстве (по данным СМИ, в регионе до плюс 40).

Из-за ЧП с огнем международный аэропорт имени А. Мендереса в Измире временно приостанавливал прием и отправку рейсов. Также с опасных территорий были эвакуированы более 50 тысяч местных жителей, сообщали турецкие власти. Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, для тушения огня были привлечены более 1 000 спасателей, 14 вертолетов и 4 самолета.

Особенно серьезная ситуация сложилась в Измире на побережье Эгейского моря. Россиянка, проживающая в Турции, рассказала телеканалу Москва 24, об обстановке в городе Сеферихисар, в котором до сих продолжается борьба с огнем.





россиянка, проживающая в Турции Ситуация очень тяжелая. Сгорели не только посадки и плантации, но и дома, была эвакуация людей. Также пострадал бизнес: кафе, рестораны – очень много сгоревших мест.

Последствия огня заметили и туристы. Одна из отдыхающих, Анастасия Златогорская, отметила в беседе с телеканалом, что дым от пожаров виден с территории отеля, в котором она проживает.

"Мы приехали на 10 дней в Измир, но обстановка здесь не туристическая. Дым виден даже с пляжа. Знаю, что в Турции каждый год происходят такие пожары, но не ожидала, что застанем их во время нашего отдыха", – рассказала Анастасия.

По ситуации на 1 июля, возгорания продолжаются на территориях Манисы (города Ахисар, Кула, Ахметли), Хатая (город Антакья) и Измира (города Сеферихисар и Мендерес), заявили власти страны. Однако на данный момент положение в городах улучшилось по сравнению с предыдущими днями, уточнил Ибрагим Юмаклы.

Убытки возместят?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил в беседе с Москвой 24, что ведомство пока не получало никаких запросов от отдыхающих в Турции в связи с ситуацией с пожарами.

"Эвакуация, которая производилась в Измире 29 июня, касалась жилых населенных пунктов в сельской местности, не туристической инфраструктуры. Запросов и каких-то жалоб от туристов мы не фиксировали", – заявил турэксперт.

Он также отметил, в этом регионе, как правило, отдыхает менее 5% россиян: 95% выбирают удаленные от зоны возгорания курорты, в том числе в Алании, Бодруме, Даламане и Анталье. Тем не менее туристы, которые пожелают внепланово вернуться домой из Измира или отказаться от тура в этот район, не смогут рассчитывать на возмещение потраченных средств, указал Горин.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Пожар – это форс-мажор. При форс-мажоре как таковых компенсаций не предусмотрено. При этом туркомпании в договорном порядке могут помочь, например, рассмотреть различные варианты, если действительно есть какие-то факты, которые мешают туристам отдыхать.

Он также указал, что в настоящий момент никакой опасности для жизни российских туристов нет. Власти Турции и РФ внимательно отслеживают ситуацию в регионе, и в случае выявления угрозы меры по обеспечению безопасности как местных, так и отдыхающих, будут приняты незамедлительно, подчеркнул Горин.

В свою очередь, юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с телеканалом Москва 24 рекомендовал при планировании поездки в Турцию заранее позаботиться о возможных форс-мажорных ситуациях и оплатить страховку.

"Приобретать ее нужно заблаговременно, в срок от 5–7 дней. Также нужно читать, что входит в такой документ", – указал правозащитник.



стоимость тура. – Прим. ред. ). Но нужно смотреть, а входит ли туда форс-мажор: такие страховки очень дорогие, при этом страховая компания выплатит стоимость тура в случае чего.

Эдуард Шалоносов юрист по туризму Например, существует страховка от невыезда: если турист не полетел в страну по каким-то основаниям, ему полностью выплачивают (). Но нужно смотреть, а входит ли туда форс-мажор: такие страховки очень дорогие, при этом страховая компания выплатит стоимость тура в случае чего.

В то же время российское консульство в Анкаре при планировании поездок в Турцию рекомендовало российским гражданам учитывать ситуацию с пожарами в стране, быть предельно внимательными и следить за обстановкой и новостями.