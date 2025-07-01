Крупный пожар на складе произошел в Бурятии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складских помещениях возник в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России.

Складские помещения горят на улице Гражданской горят на площади 1 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы свыше 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Ранее пожар был ликвидирован возле гостиницы на востоке Москвы. Межрайонная прокуратура проводит пожарно-техническую экспертизу по факту произошедшего.

Также сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание в торговом центре "Мегаполис" на Митинской улице в столице. Огонь возник в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ.