Ситуация с лесным пожаром в Алуште стабилизировалась

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Ситуация с лесным пожаром на южном берегу Крыма возле Алушты стабилизировалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Алексея Еременко.

Сотрудникам МЧС удалось стабилизировать ситуацию на месте пожара. Ситуация находится полностью под контролем.

Еременко подчеркнул, что огонь прекратил распространение. На данный момент наблюдаются только отдельные очаги тления и горения непосредственно в очаге пожара. Угрозы жизням местных жителей нет.

Пожарные продолжат ликвидировать возгорание утром 30 июня. При необходимости будет задействована авиационная техника МЧС России.

О лесном пожаре в Алуште стало известно вечером 29 июня. Его площадь достигла отметки в 1 гектар. По данным МЧС РФ, ликвидации возгорания мешает труднодоступная местность, скальный массив и сильный порывистый ветер.