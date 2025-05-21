Семь построек сгорели в детском лагере "Огонек" в Забайкалье

Семь построек полностью сгорели в результате пожара, который возник на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Однако огнеборцам удалось спасти три здания. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас они разбирают и проливают сгоревшие конструкции. Кроме того, сотрудники МЧС России вывели с территории персонал. Детей в учреждении не было, отмечает ведомство.

В МЧС России пояснили, что сложность в тушении возгорания заключается в низкой огнестойкости деревянных построек, в сильном ветре, порывы которого достигают до 20 метров в секунду, а также в местонахождении лагеря, расположенного в труднодоступном месте леса.

Специалисты еще продолжают работать над полной ликвидацией огня, который распространился в лесу на площади 600 гектаров рядом с территорией лагеря. На месте задействованы сотрудники госпожнадзора МЧС России. Им предстоит выяснить причины возгорания.

Пожар в детском лагере "Огонек" произошел 21 мая. Сперва площадь возгорания составляла 120 "квадратов", однако через некоторое время пламя удалось локализовать на площади 1 000 квадратных метров. На мест работали 50 специалистов и 12 единиц техники, а также волонтеры.

