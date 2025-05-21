Пожар произошел в детском лагере "Огонек" в Забайкалье

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Пожар вспыхнул в детском лагере "Огонек" в Забайкалье, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Предварительно, огнем на 120 "квадратах" поврежден корпус детского лагеря", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта Маккавеево сейчас работают 50 пожарных и 11 единиц техники. Процесс тушения осложнен сухой и ветреной погодой.

При этом информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля – режим ЧС федерального уровня.

В регион для ликвидации природных пожаров прибыли самолеты Ил-76 МЧС России. Авиация МЧС России задействована в тушении пожара в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова.