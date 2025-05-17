Российские лесопожарные службы потушили 30 природных пожаров за сутки

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Лесопожарные службы за последние 24 часа в России ликвидировали 30 природных пожаров на общей площади 9,4 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

"В тушении было задействовано 2 868 человек, 443 единицы техники и 5 воздушных судов", – говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные проводят работы по тушению 54 лесных пожаров в 7 регионах.

По данным организации, авиационный мониторинг пожаров ведут 40 воздушных судов. В тушении лесных пожаров в Забайкальском крае задействованы 948 специалистов федеральной Авиалесоохраны и региональных подразделений из Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии и Карелии.

В 3 регионах страны введен режим ЧС, еще в 47 действует особый противопожарный режим, а в 84 объявлен пожароопасный сезон. При этом статистика показывает, что более 75% возгораний с начала года ликвидировали в первые 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае с начала года установлены 94 виновника природных пожаров, в том числе 40 детей. В результате возбуждены 3 уголовных дела.

Отмечается, что с января в регионе зарегистрированы 463 лесных пожара на площади 1,27 миллиона гектаров и 922 возгорания сухой травы на общей площади 63,4 тысячи гектаров. На защите населенных пунктов стоят 297 подразделений пожарной охраны.