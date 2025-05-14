В Забайкалье площадь лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Забайкальском крае продолжают действовать 49 лесных пожаров площадью более 629 тысяч гектаров. Об этом сообщили в телеграм-канале "МЧС России".

Уточняется, что из них локализовали 14 очагов возгорания на более 120 тысяч гектаров.

"Вблизи поселка Ясного Читинского района лесной пожар охватил 1,2 гектара. Его тушат 50 специалистов и 11 единиц техники специализированных пожарно-спасательных частей МЧС России из Читы и Хабаровска", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в тушении принимают участие местные жители. Кроме того, благодаря быстрому реагированию пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. Угрозу распространения огня в сторону населенного пункта сняли, заключили в МЧС.

Ранее сообщалось, что самолеты Ил-76 МЧС России прибыли в Забайкальский край для ликвидации природных пожаров. Авиацию МЧС задействовали по поручению главы ведомства Александра Куренкова. Заправка самолетов осуществляется с помощью пожарных автоцистерн.