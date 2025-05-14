В Якутске стартовала операция по вызову дождя

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

В Якутске началась масштабная операция по искусственному вызову дождя, чтобы снизить риск возникновения природных пожаров, которые актуальны для региона в мае. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал "Авиадиспетчер".

Уточняется, что в аэропорт Якутска приземлился оснащенный техникой для искусственного формирования осадков Як-40 Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета – самолет-зондировщик. Экипаж приступит к работе 14 мая.

"Специалисты будут воздействовать на облака над центральными и заречными районами, чтобы вызвать дождь именно там, где это особенно необходимо", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, современные технологии дают возможность точечно регулировать выпадение осадков, помогая защитить природу и населенные пункты региона.

Ранее сообщалось, что в девяти районах Забайкальского края тушат 37 лесных пожаров на площади 285 тысяч гектаров. В пресс-службе Минприроды региона рассказали, что около половины из них локализовали. В ликвидации возгораний задействовали порядка 1,5 тысячи пожарных и 184 единицы спецтехники.