Тридцать семь лесных пожаров ликвидируют в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "МИНПРИРОДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ"

Тридцать семь лесных пожаров на площади 285 тысяч гектаров тушат в девяти районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба минприроды региона.

В ведомстве подчеркнули, что около половины из этих возгораний было локализовано. В ликвидации пожаров задействованы порядка 1,5 тысячи пожарных и 184 единицы спецтехники. Кроме того, ведется поддержка с воздуха.

Ранее в Забайкальском крае за сутки ликвидировали 16 лесных пожаров. Возгорание ликвидировали на общей площади 6 225 гектаров. Один из них на площади 300 гектаров потушили в четырех километрах от поселка.

Также сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье. Перед тем, как в регионе возникло возгорание, мужчина посетил свои сенокосные угодья и специально поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. После этого он скрылся с места происшествия, не уведомив никого о пожаре.