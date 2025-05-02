Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Задержан мужчина, который подозревается в поджоге леса в Забайкальском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, перед тем, как в регионе возникло возгорание, мужчина посетил свои сенокосные угодья и специально поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. После этого он скрылся с места происшествия, не уведомив никого о пожаре.

В результате огонь перекинулся на деревья, а после загорелся весь лес в районе села Бургень Читинского района. Пожарным удалось потушить открытое горение только на третий день. По этой причине выгорело более 100 гектаров насаждений. Ущерб от действий мужчины оценили в 152 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком на 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля объявлен режим ЧС федерального уровня.

