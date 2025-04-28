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28 апреля, 04:23

Происшествия

Пожар в красноярском селе Таежное ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Таежное Канского района Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, огонь удалось полностью потушить в 07:22 по местному времени (03:22 по Москве).

27 апреля в селе Таежное загорелись десять жилых домов. Пламя быстро распространялось из-за теплой и ветряной погоды. На месте ЧП работало свыше 70 специалистов и 16 единиц техники.

Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади в 900 квадратных метров. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

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