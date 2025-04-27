Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области локализован

Фото: телеграм-канал "Глава Городецкого округа Александр Мудров"

Возгорание, которое было зафиксировано на мусорном полигоне в Нижегородской области, удалось локализовать. Об этом сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент открытого горения не выявлено. Сейчас огнеборцы продолжают осуществлять упредительную проливку склонов.

"На полигон свозим технику для отсыпки грунтом тлеющих карт", – добавил Мудров.

Пожар на мусорном полигоне произошел в ночь на 27 апреля в Городецком округе. Огонь распространился на площади 20 тысяч квадратных метров. Для установления обстоятельств инцидента будет проведено расследование, пообещал Мудров.

