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27 апреля, 15:37

Происшествия

Площадь пожара в банном комплексе Москвы увеличилась до 1,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара в банном комплексе на Яузской аллее в Москве увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, к тушению огня привлекли свыше 50 человек и 15 единиц техники. Из рядом стоящих зданий эвакуировали около 25 человек. Для ликвидации возгорания вылетели два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Силы и средства наращиваются, уточнили в МЧС.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что на территории комплекса горят семь построек. Кроме того, к месту тушения запрошен пожарный поезд.

О пожаре в банном комплексе стало известно 27 апреля. Изначально площадь возгорания составляла 1,2 тысячи "квадратов". Также сообщалось о присвоении пожару второго ранга сложности.

В Москве произошел пожар в пустующем здании рядом с торговым центром

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