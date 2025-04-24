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24 апреля, 20:36

Происшествия

Пожар произошел в бане на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар произошел в бане на севере Москвы, передает пресс-служба столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в чердачном помещении, расположенном на улице Вучетича. Для тушения специалисты проводили вскрытие кровли.

Всего в работе были задействованы 31 сотрудник и 7 единиц техники. При этом данных о жертвах нет. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ранее пожар вспыхнул в кафе "Хлеб Хаус" на Кронштадтском бульваре. Возгорание началось из-за отложений жира в вытяжке одноэтажного административного здания. Спустя время огонь потушили, эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.

До этого в результате пожара в квартире дома на Снайперской улице погиб человек. Инцидент произошел 22 апреля. По факту случившегося следователи организовали проверку.

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