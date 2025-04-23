Пожар ликвидирован около ТРЦ "Афимолл Сити"

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Пожарные ликвидировали возгорание около торгово-развлекательного центра "Афимолл Сити" на площади 30 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС Москвы.

Как уточнили в ведомстве, пожар начался с воспламенения строительных материалов, находящихся на территории, прилегающей к административному корпусу ТРЦ. При этом сведений о пострадавших не поступало.

В свою очередь, пресс-служба столичной прокуратуры добавила, что установление обстоятельств и причин ЧП взяла на контроль Пресненская межрайонная прокуратура.

О пожаре стало известно 23 апреля. По изначальной информации, огонь был зафиксирован на парковке здания на Пресненской набережной. Прибывшие специалисты обнаружили загоревшийся автомобиль.

Ранее пожарные полностью ликвидировали возгорание в кафе "Хлеб Хаус" на севере Москвы, которое также произошло 23-го числа. Причиной стали жировые отложения в вытяжке одноэтажного административного здания.

При этом эвакуация посетителей и сотрудников заведения не проводилась. Также никто из них не пострадал.