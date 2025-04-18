Кровля склада загорелась на 600 "квадратах" в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Кровля склада лакокрасочной продукции загорелась на площади 600 квадратных метров в городе Миассе Челябинской области, передает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время на месте происшествия задействованы 36 сотрудников и 11 единиц техники.

При этом, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве, добавив, что из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек.

Еще один пожар на складе произошел ночью 18 апреля в подмосковных Мытищах. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали 54 сотрудника и 17 единиц техники. В 03:26 пожарным удалось локализовать возгорание.

Другой пожар наблюдался в цехе по переработке резины на предприятии Курска. Изначально огонь распространился на 1 тысячу "квадратов", но позже его площадь увеличилась до 17 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение конструкций.

