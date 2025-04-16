Предприятие горит в Курске на 10 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Цех по переработке резины горит в Курске на 10 тысячах квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что изначально площадь пожара на предприятии, которое находится на Агрегатной улице, составляла 1 тысячу "квадратов". В результате возгорания никто не пострадал.

К ликвидации огня привлечены 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. При этом тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и конструктивными особенностями здания, добавили в ведомстве.

Ранее в Оренбурге загорелась трансформаторная электроподстанция. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 20 человек и 7 единиц техники. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.