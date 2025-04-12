Пожар на востоке Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар в здании на востоке Москвы полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.



В результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание обрешетки кровли в здании на 5-й Парковой улице произошловечером 12 апреля.

Сперва огонь распространился на площади 100 "квадратов", однако спустя время огнеборцам удалось локализовать его на площади 300 квадратных метров. Из-за пожара движение по Сиреневому бульвару от 7-й Парковой до 5-й Парковой улицы было временно перекрыто.

Между тем Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств возгорания. Точная причина случившегося будет известна лишь после проведения пожарно-технической экспертизы.

