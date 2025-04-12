Пожар на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар в здании на востоке Москвы локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Сейчас огнеборцы работают над полной ликвидацией возгорания. При этом информации о пострадавших пока не поступало.

Пресс-служба столичного Дептранса предупредила автомобилистов о временном перекрытии движения по Сиреневому бульвару от 7-й Парковой до 5-й Парковой улицы из-за пожара. По этой причине водителей попросили выбирать пути объезда.

Между тем Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств возгорания. Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, точная причина пожара будет определена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел в здании на 5-й Парковой улице вечером 12 апреля. Изначально огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По данным МЧС России, было выявлено возгорание обрешетки кровли.

При этом администрация помещения сообщила, что люди успели самостоятельно эвакуироваться. По информации оперативных служб, загорелось здание, в котором на первом этаже находится супермаркет, а на втором – ресторан.

