Пожар ликвидирован на Электрозаводской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Пожар ликвидирован в 6-этажном производственно-складском здании на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщение о возгорании на первом этаже здания поступило в "Службу 112" 10 апреля в 10:58. До того как прибыли пожарные и спасатели, 70 человек покинули здание самостоятельно.

По прибытии на место силы пожарно-спасательного гарнизона, в частности расчет АСО № 5 столичного Пожарно-спасательного центра, провели разведку местности, после чего приступили к тушению.

"Были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить огонь на площади 50 квадратных метров в 11:28. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее огнеборцы эвакуировали десять человек, которые находились в салоне загоревшегося автобуса в поселке Большевик в городском округе Серпухов. Автобус загорелся на остановке. Пожарные ликвидировали пожар на площади 21 квадратный метр.