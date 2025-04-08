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08 апреля, 20:27 (обновлено 08.04.2025 21:11)

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в ТиНАО

Фото: 123RF/tasharo

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар разгорелся в двух квартирах, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного дома в рабочем поселке Киевском. Сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек. Пострадавший был госпитализирован.

Для тушения огня были привлечены 52 специалиста и 15 единиц техники. Пожар устранен на площади 15 квадратных метров.

Ранее в Москве спасли из пожара 9-летнего мальчика. Возгорание было зафиксировано в 14-этажном доме на Болотниковской улице. Его удалось ликвидировать на площади двух квадратных метров.

До этого из загоревшегося административного здания, которое находится на улице Амурской в Москве, были спасены 5 человек. В здании горели личные вещи и мебель. Пожар удалось потушить на площади 20 квадратных метров. В результате ЧП один человек погиб.

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