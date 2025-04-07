Ребенок спасен из пожара на Болотниковской улице в Москве

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Ребенок спасен из пожара в 14-этажном доме на Болотниковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожарным удалось спасти 9-летнего мальчика, которого позже передали на осмотр врачам. Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра.

Вместе с тем МЧС напомнило, что детей не следует оставлять без присмотра, и посоветовало контролировать их времяпровождение. Кроме того, россиянам рекомендовали убирать спички и зажигалки в недоступное место и рассказать младшему поколению о первых действиях во время пожара.

Также ведомство призвало не забывать номера экстренных служб 101 и 112.

Ранее пожарные спасли пять человек из загоревшегося административного здания на улице Амурской в Москве. В здании горели личные вещи и мебель. В ведомстве добавили, что один человек погиб. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

До этого на юге столицы из пожара спасли трех человек. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. На площади 20 квадратных метров его ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники.