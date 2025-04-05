Пожар в банном комплексе в ТАО ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в банном комплексе в деревне Пучково Троицкого административного округа (ТАО) ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, пострадавших нет.

О возгорании двухэтажной деревянной постройки на улице Светлая поляна стало известно 5 апреля. Для тушения огня привлекли 44 специалиста и девять единиц техники.

Ранее в деревне Калиновка Красноярского края загорелись три жилых дома и три надворных постройки. Площадь возгорания составила одну тысяч квадратных метров. В МЧС отмечали, что угрозы распространения пламени не было, информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работали 25 специалистов и семь единиц техники.

Спустя время пожар удалось локализовать.