05 апреля, 13:43Происшествия
Пожар в банном комплексе в ТАО ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в банном комплексе в деревне Пучково Троицкого административного округа (ТАО) ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.
По данным ведомства, пострадавших нет.
О возгорании двухэтажной деревянной постройки на улице Светлая поляна стало известно 5 апреля. Для тушения огня привлекли 44 специалиста и девять единиц техники.
Ранее в деревне Калиновка Красноярского края загорелись три жилых дома и три надворных постройки. Площадь возгорания составила одну тысяч квадратных метров. В МЧС отмечали, что угрозы распространения пламени не было, информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работали 25 специалистов и семь единиц техники.
Спустя время пожар удалось локализовать.
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