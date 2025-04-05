Пожар в Калиновке Красноярского края локализован

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар, разгоревшийся в деревне Калиновка Красноярского края, удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 1 тысячу квадратных метров, уточнили в ведомстве.

О возгорании, которое охватило три жилых дома и три надворных постройки, стало известно 5 апреля. В МЧС сообщали, что угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала.

Для ликвидации пожара ведомство привлекло 25 сотрудников и семь единиц техники.

Ранее пожар произошел в поселке Ранцево Тверской области. Там загорелись сразу 10 строений, среди которых оказались три жилых дома.

К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся, однако позже открытое горение все же было ликвидировано.