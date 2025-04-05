05 апреля, 12:06Происшествия
Пожар в Калиновке Красноярского края локализован
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожар, разгоревшийся в деревне Калиновка Красноярского края, удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь распространился на 1 тысячу квадратных метров, уточнили в ведомстве.
О возгорании, которое охватило три жилых дома и три надворных постройки, стало известно 5 апреля. В МЧС сообщали, что угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала.
Для ликвидации пожара ведомство привлекло 25 сотрудников и семь единиц техники.
Ранее пожар произошел в поселке Ранцево Тверской области. Там загорелись сразу 10 строений, среди которых оказались три жилых дома.
К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся, однако позже открытое горение все же было ликвидировано.
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