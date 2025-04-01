Частный дом и хозпостройки загорелись на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Возгорание произошло в частном жилом доме и двух хозяйственных постройках на 1-й Лыковской улице на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 17 специалистов и 4 единицы техники.

Ранее два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве. Там загорелись личные вещи и мебель. Спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

Между тем в конце марта пожар вспыхнул в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в Москве. СМИ указывали, что дым было видно во многих районах.

Спустя время специалисты смогли локализовать и ликвидировать пожар. На месте происшествия работали около 70 человек и 20 единиц техники.