Мужчина погиб в результате возгорания грузовика в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб в результате возгорания грузовика в поселке Сосенское в ТиНАО, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

ЧП произошло утром 24 марта. Тело 50-летнего водителя удалось обнаружить только после того, как огонь был потушен. При этом из-за возгорания оказались повреждены еще два грузовых автомобиля.

В настоящее время причины пожара неизвестны. Они будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы. Вместе с тем правоохранители изучают все обстоятельства ЧП.

Сотрудники прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, в свою очередь, контролируют проведение процессуальной проверки.

В ночь на 24-е число еще одно ЧП с пожаром произошло во Владивостоке. Там на стоянке сгорели более 20 машин. Оперативно прибывшим пожарным удалось ликвидировать возгорание на 150 квадратных метрах. Обошлось без погибших и пострадавших.

Позже правоохранители выяснили, что причиной стал поджог одного автомобиля. Однако огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящие машины, которые выгорели полностью. В результате было возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Сейчас поджигателя ищут.