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21 марта, 10:27

Происшествия

Грузовик загорелся на улице Подольских Курсантов в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Грузовой автомобиль загорелся на улице Подольских Курсантов в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В настоящее время из-за ЧП на указанной улице в районе дома 1 ограничено движение транспорта. На месте произошедшего сотрудники ГАИ осуществляют регулировочно-распорядительные действия для отвода автомобилей на соседние улицы.

Водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее машина горела в тоннеле под Калужским шоссе. Движение на данном участке было перекрыто, на месте пожара работали оперативные службы города. Спустя время движение в тоннеле восстановили. Информация о пострадавших не поступала.

Грузовик сгорел на Горьковском шоссе в Москве

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