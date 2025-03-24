Пожар в здании в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте работали около 70 специалистов и 20 единиц техники.

О пожаре в здании стало известно 24 марта. Как писали СМИ, дым был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел.

Спустя время пожарным удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение.

В связи с происшествием перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, дома 11, строения 7. Также ограничения коснулись улицы Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе. Из-за затруднения движения по Зубовской улице занята только одна полоса из трех.

Установление причин ЧП проконтролирует прокуратура Центрального административного округа. На контроле ведомства – соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты расследования обстоятельств пожара.