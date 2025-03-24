Открытое горение в здании в центре Москвы ликвидировано

Фото: Москва 24

Открытое горение в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.

До этого огнеборцам удалось локализовать пожар. К тушению привлечены около 70 специалистов и 20 единиц техники, уточнило ведомство.

О загорании здания на площади 100 квадратных метров стало известно 24 марта. Как отмечали СМИ, дым от пожара был виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел.

В связи с происшествием перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, дома 11, строения 7. Также ограничения коснулись улицы Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.

Из-за затруднения движения по Зубовской улице занята только одна полоса из трех. Столичным автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Установление причин пожара проконтролирует прокуратура Центрального административного округа. Правоохранители работают на месте возгорания под руководством прокурора Олега Кудрявцева.