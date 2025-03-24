Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в центре Москвы

Прокуратура Центрального административного округа проконтролирует установление причин пожара в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На контроле ведомства находятся соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты расследования обстоятельств пожара. Правоохранители работают на месте происшествия под руководством прокурора Олега Кудрявцева.

Огонь вспыхнул в строящемся здании на площади 100 квадратных метров 24 марта. Дым от пожара виден во многих районах центра города, включая Арбат и Бульварное кольцо.

По данным СМИ, возгорание произошло в доме на Зубовской улице. Однако по версии МЧС России, пожар начался на кровле 6-этажки по улице Тимура Фрунзе.

В связи с возгоранием было перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, дома 11, строения 7. Также из-за затруднения движения по Зубовской улице занята только одна полоса из трех. Столичным автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.