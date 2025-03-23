Здание загорелось в парке имени Лямина в подмосковной Яхроме

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Двухэтажное деревянное здание, расположенное вблизи парка имени Лямина, загорелось в подмосковной Яхроме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании в доме № 6 по Советской улице поступило в 17:35. В 18:55 пожар удалось локализовать на площади в 200 квадратных метров, а в 19:30 открытое горение было ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало. В это же время установление всех обстоятельств пожара проконтролирует местная прокуратура, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в подмосковной Кашире загорелся бункер. Пожар в цеху, расположенном на улице Ильича, удалось локализовать на площади 920 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать. В результате никто не пострадал.