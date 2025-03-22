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Спасатели потушили пожар в кафе на Ладожской улице в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в кафе на Ладожской улице в Москве, никто не пострадал. Об этом сообщает МЧС Москвы в телеграм-канале.
"На Ладожской улице произошло возгорание обрешетника кровли одноэтажного кафе. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 30 человек", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что спасатели потушили возгорание на площади в 50 квадратных метров, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в подмосковных Химках на территории промзоны недалеко от Ленинградского шоссе. Возгорание и черный густой дым были видны из разных районов столичного региона.
До этого огонь наблюдался на складе на Транспортном переулке в подмосковном Реутове. Там, по предварительным данным, хранилось оборудование для страйкбола. Огонь охватил площадь более 600 квадратных метров.