Пожар ликвидирован на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пожар ликвидирован на Варшавском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Пожар огнеборцы потушили на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории неэксплуатируемого строения загорелись автомобильные покрышки и мусор.

Ранее два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве. Там загорелись личные вещи и мебель. Спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

До этого на севере Москвы сгорел автомобиль Tesla. Информации о пострадавших не поступало.

