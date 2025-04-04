Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Открытое горение в поселке Ранцево Тверской области ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожар произошел вечером 4 апреля. В поселке загорелись сразу 10 строений, среди которых оказались три жилых дома.

К тушению был привлечен вертолет Ми-8. При этом ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся.

Позже сотрудники МЧС смогли локализовать пожар.

Ранее шесть человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в квартире жилого дома в селе Вперед Башкирии. По данным регионального МЧС России, возгорание произошло ночью на втором этаже двухэтажного дома. Источником стал натяжной потолок.

