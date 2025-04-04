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04 апреля, 17:55

Происшествия

Крупный пожар в поселке Ранцево Тверской области локализован

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в поселке Ранцево. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

О возгорании в Тверской области стало известно вечером 4 апреля. Там загорелись сразу 10 строений, среди которых оказались три жилых дома.

К тушению был привлечен вертолет Ми-8. Однако ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, из-за которого огонь быстро распространялся.

Еще одно возгорание ранее наблюдалось в производственном боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске. Огонь распространился на площади в 1 500 "квадратов".

Пожар удалось полностью ликвидировать. В результате никто не погиб, но трое человек пострадали – двое из них были госпитализированы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Огонь охватил 750 "квадратов" автосервиса в Солнечногорске

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