Пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Пожар на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске полностью ликвидирован. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.

"Идет проливка конструкций. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц техники, порядка 50 пожарных", – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Ермолаев, противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию. Это повлекло резкое распространение огня. По последним данным, пострадали три человека, из них двое доставлены в больницу скорой медпомощи.

Возгорание в производственном боксе судостроительного завода в Карелии произошло 3 апреля. В результате площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в региональном МЧС сообщили, что во время тушения пожара на заводе также произошел взрыв газового баллона.

Ранее три человека погибли и еще 10 пострадали при взрыве газа в помещении для омовения в мечети в Узбекистане. Всех пострадавших госпитализировали. В результате ЧП также были повреждены стены и крыша санитарно-бытового помещения. При этом после взрыва возгорания не последовало.