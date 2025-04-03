Три человека пострадали при пожаре на судоремонтном заводе в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

По словам Парфенчикова, в результате ЧП погибших нет. На месте происшествия работают пожарные МЧС РФ, а спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. В настоящее время глава республики направляется в Петрозаводск для координации всех действий, прервав рабочую поездку по Приладожью.

В свою очередь, в экстренных службах рассказали РИА Новости, что возгорание произошло в производственном боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске. К настоящему моменту площадь пожара составила 1 500 квадратных метров.

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем телеграм-канале уточнил, что к месту ЧП выехали две бригады скорой помощи. Он добавил, что у одного из пострадавших медики диагностировали ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения, из-за чего его транспортируют в РБ СЭМП.

Ранее два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве. Там загорелись личные вещи и мебель. Спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

Еще один пожар до этого вспыхнул в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в столице. СМИ указывали, что дым было видно во многих районах. Спустя время специалисты смогли локализовать и ликвидировать возгорание. На месте происшествия работали около 70 человек и 20 единиц техники.