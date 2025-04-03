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03 апреля, 15:27

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на судостроительном заводе в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Уголовное дело возбуждено по факту пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске, говорится в сообщении пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело завели по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). Следователи уже осмотрели место инцидента, назначили судебные экспертизы и продолжают следственные действия для установлениях всех причин и обстоятельств ЧП.

Производственный бокс Онежского судостроительного завода загорелся днем 3 апреля. Огонь распространился на площади в 1 500 квадратных метров.

Выяснилось, что противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию, что позволило огню резко разгореться.

Позже пожар удалось полностью ликвидировать. В результате никто не погиб, но трое человек пострадали – двое из них были госпитализированы.

Огонь охватил 750 "квадратов" автосервиса в Солнечногорске

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