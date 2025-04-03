03 апреля, 15:27Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту пожара на судостроительном заводе в Карелии
Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"
Уголовное дело возбуждено по факту пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске, говорится в сообщении пресс-службы западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Дело завели по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"). Следователи уже осмотрели место инцидента, назначили судебные экспертизы и продолжают следственные действия для установлениях всех причин и обстоятельств ЧП.
Производственный бокс Онежского судостроительного завода загорелся днем 3 апреля. Огонь распространился на площади в 1 500 квадратных метров.
Выяснилось, что противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию, что позволило огню резко разгореться.
Позже пожар удалось полностью ликвидировать. В результате никто не погиб, но трое человек пострадали – двое из них были госпитализированы.
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