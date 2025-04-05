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05 апреля, 12:47

Происшествия

Банный комплекс загорелся в деревне Пучково в ТАО

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Банный комплекс загорелся в деревне Пучково в Троицком административном округе (ТАО), сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, двухэтажная деревянная постройка находится на улице Светлая поляна. В настоящее время пожар локализован на площади 97 квадратных метров, на месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в ресторане "Фергана" на Павелецкой площади в Москве. Там загорелись вентиляционные коробы. Возгорание ликвидировали на площади 20 "квадратов". До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет.

До этого два человека получили травмы при пожаре в доме на Люблинской улице. Огонь охватил личные вещи и мебель. Огнеборцы эвакуировали жильцов и потушили возгорание на площади 20 "квадратов".

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