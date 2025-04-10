Десять человек эвакуированы из загоревшегося автобуса в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ЧП Серпухов"

Десять человек эвакуированы из загоревшегося автобуса в поселке Большевик в городском округе Серпухов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что возгорание рейсового автобуса произошло на остановке. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 21 квадратный метр.

Также сообщается, что в салоне транспорта не было детей. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Нижнем Новгороде сгорел автобус, в котором в момент возгорания находились пассажиры. Они покинули транспорт самостоятельно. По данным полиции, никто из пассажиров после не обратился за медпомощью.

До этого на улице Подольских Курсантов в Москве загорелся грузовой автомобиль. В связи с этим было ограничено дорожное движение.