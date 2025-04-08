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08 апреля, 08:48

Происшествия

"Газель" загорелась на дублере Варшавского шоссе

Видео: Москва 24

Грузовая "Газель" загорелась на дублере Варшавского шоссе, сообщают очевидцы.

Как уточняется, возгорание произошло возле станции метро "Южная". Однако о пострадавших к настоящему моменту нет информации. На месте работают оперативные службы.

Ранее на севере столицы сгорел автомобиль Tesla. По данным экстренных служб, ЧП произошло на Ходынском бульваре. Пожарным удалось оперативно потушить открытое горение, поэтому площадь пожара не превысила трех квадратных метров.

До этого в результате возгорания грузовика в поселке Сосенское в ТиНАО погиб мужчина. Тело водителя обнаружили только после полного тушения огня. При этом из-за возгорания оказались повреждены еще два автомобиля.

Один из владельцев рассказал о ночном пожаре в Измайлове

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