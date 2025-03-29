Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородской области"

Рейсовый автобус сгорел в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 15:00 по московскому времени возле дома 9 по улице Ларина. В момент возгорания в общественном транспорте находились пассажиры, которые самостоятельно покинули автобус.

За медицинской помощью никто из них не обращался, уточнили в МВД, добавив, что все обстоятельства произошедшего установят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее легковой автомобиль загорелся на Ярославском шоссе в Москве. Инцидент произошел в районе дома 19, строения 1, во второй полосе движения. В результате случившегося движение было затруднено на 3 километра. В связи с этим водителей призывали выбирать пути объезда.

Кроме того, автобус, в котором находились 70 пассажиров, загорелся по ходу движения в городе Салавате. Специалисты потушили возгорание в моторном отсеке на площади 0,5 квадратного метра. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.