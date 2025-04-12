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12 апреля, 18:06

Происшествия

Кровля ресторана и супермаркета загорелась на востоке Москвы

Видео: МЧС Москва

Возгорание обрешетки кровли двухэтажного здания выявлено на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел на 5-й Парковой улице, дом 54, строение 2. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Администрация помещения заявила, что люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

Сейчас сотрудники столичного МЧС России проводят работы по вскрытию кровли здания. На месте задействованы 25 огнеборцев и 6 единиц техники.

При этом источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что загорелось здание, в котором на первом этаже находится супермаркет, а на втором – ресторан. По предварительным данным, эвакуировалось около 50 человек.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание в 6-этажном производственно-складском здании на Электрозаводской улице в Москве. 70 человек успели покинуть здание самостоятельно. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.

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