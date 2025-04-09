Четыре пациентки успешно родили после пожара в роддоме в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве четыре пациентки успешно родили после пожара в роддоме имени Н. Э. Баумана, передает пресс-служба столичного Депздрава.

Пожар произошел 9 апреля на седьмом этаже корпуса, где находились бактериологическая лаборатория и аптека. Возгорание было устранено за 15 минут.

В Депздраве подчеркнули, что благодаря оперативной реакции пожарных и медиков больницы рожениц своевременно перевели в безопасный родильный зал.

"В этот момент одна из пациенток не только преодолела стрессовую ситуацию, но и успела стать мамой. <...> Женщина родила крепкую и здоровую девочку весом 3 080 граммов и ростом 50 сантиметров", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение дня остальные пациентки также успешно родили. Мамы и малыши чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков, добавили в Депздраве.

По данным оперативных служб, одной из возможных причин пожара в роддоме могло стать короткое замыкание. При этом отмечалось, что предположение является одной из многих версий, правоохранительные органы будут рассматривать и другие варианты.