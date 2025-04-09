ТАСС: короткое замыкание могло стать причиной пожара в роддоме на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Короткое замыкание проводки могло стать причиной пожара в роддоме на востоке Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Однако предположение является одной из многих версий, уточнил собеседник агентства, добавив, что правоохранительные органы будут рассматривать и другие варианты.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили, что задымление зафиксировали на верхнем 7-м этаже и частично под крышей корпуса родильного дома.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. Также в самом медучреждении не было тяжелых пациентов и детей, поэтому все передвигаются самостоятельно.

Пожар на седьмом этаже роддома на Госпитальной площади возник утром 9 апреля. Загорелось здание Городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Его ликвидировали на площади 50 квадратных метров благодаря усилиям 92 специалистов и 24 единиц техники МЧС. Спасли при этом 39 человек, из них 6 – по автолестнице. Людей разместили в другом корпусе больницы.