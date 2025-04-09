09 апреля, 07:40Происшествия
Пожар в роддоме на востоке Москвы ликвидирован
Согласно предварительным данным, пострадавших при ЧП нет, уточнили в ведомстве. Спасены при этом были 39 человек, из них 6 – по автолестнице. Людей разместили в другом корпусе больницы.
В тушении принимали участие 92 специалиста и 24 единицы техники МЧС. Площадь пожара составила 50 "квадратов".
Возгорание на 7-м этаже роддома на Госпитальной площади произошло утром 9 апреля. Загорелось здание Городской клинической больницы № 29 имени Баумана.
При обнаружении пожара младенцев сразу переместили на 1-й этаж, а на самом горящем этаже находились бактериологическая лаборатория и аптека, уточнял источник.
Пожар произошел напротив садового центра в Подмосковье
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