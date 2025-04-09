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09 апреля, 10:03

Происшествия

Четыре женщины находились в родах во время пожара в роддоме ГКБ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре женщины находились в родах во время возгорания в роддоме городской клинической больницы (ГКБ) № 29 имени Баумана. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Медики быстро и грамотно организовали их безопасное перемещение на второй этаж и продолжили оказывать необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Одна из женщин уже успешно родила. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо, за ними наблюдают врачи. Кроме того, акушеры готовятся принять еще троих малышей. Ситуация находится под личным контролем департамента.

По информации пресс-службы, возгорание в роддоме удалось потушить всего за 15 минут благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и врачей.

Пожар произошел 9 апреля в роддоме на Госпитальной площади. Возгорание случилось на седьмом этаже корпуса, где находились бактериологическая лаборатория и аптека, уточняли СМИ.

Всего были спасены 39 человек. Прибывшие расчеты пожарных ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал. Одной из возможных причин пожара могло стать короткое замыкание.

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