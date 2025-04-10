Ангар загорелся в Сходне на площади 1 200 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Металлический ангар загорелся в районе Сходня в Химках Московской области на площади 1 200 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По предварительным данным, внутри здания хранятся стройматериалы.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. При этом информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в складском помещении, расположенном в Волжском районе Республики Марий Эл. В результате никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.

Изначально огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, однако позже распространился до 10 тысяч "квадратов". Спустя время пожар удалось ликвидировать.

