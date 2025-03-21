Пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в складском помещении, расположенном в Волжском районе Республики Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания, указали в ведомстве.

О пожаре в Марий Эл стало известно в пятницу, 21 марта. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.

Изначально огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, однако позже распространился до 10 тысяч "квадратов". Именно на этой площади пожарные сумели ликвидировать открытое горение. Тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой.

