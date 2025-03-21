21 марта, 19:58Происшествия
Пожар на складе в Марий Эл полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в складском помещении, расположенном в Волжском районе Республики Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания, указали в ведомстве.
О пожаре в Марий Эл стало известно в пятницу, 21 марта. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.
Изначально огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, однако позже распространился до 10 тысяч "квадратов". Именно на этой площади пожарные сумели ликвидировать открытое горение. Тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой.
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